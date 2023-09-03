一根傳動軸掉落國道，造成9輛汽車遭殃破胎。（國道警察局第四大隊局提供／程炳璋台南傳真）

國道1號南向280.8公里2日深夜11時發生連環交通事故，1根傳動軸鐵棒因不明原因掉落在國道中線車道，導致9輛汽車輾壓造成破胎，幸無人受傷，警方正追查掉落該物的車輛，依公共危險罪嫌移送台南地檢署偵辦。

國道警察局第4大隊昨日深夜11時接獲民眾報案，指稱在新營路段中線車道，出現1根鐵棒物品，許多車輛輾過後破胎。

警方派員前往處理，發現肇事鐵棒應是車輛掉落的傳動軸，共有9輛受害汽車輾壓後破胎，11時50分排除障礙恢復通車，線場無人受傷，被害車主酒測後均無酒精反應。

警方表示，將調閱相關影像，查明掉落傳動軸的車輛，依公共危險罪嫌移送。同時呼籲駕駛人，車輛行駛前應檢查機件設備，避免掉落造成類似事故，危害自身與其他用路人安全。

國道警察局表示，如調查後有違法，將依道路交通管理處罰條例開罰掉落機件的汽車駕駛人1000元到6000元罰鍰；另依刑法公共危險罪中的妨害公眾往來安全罪嫌，調查後移送台南地檢署偵辦。