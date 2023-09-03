今日是九三軍人節，民眾黨總統參選人柯文哲今在臉書發文，批評中央政府總預算的國防預算軍購大幅增加，但攸關國軍裝備維修、操演訓練、伙食等作業維持費不增反減，再度重申國防預算要達到GDP3％的政見。

柯文哲指出，軍隊是國家的命脈，三軍統帥必須堅定捍衛國軍尊嚴，中央過去8年來，自豪改善了國軍營舍，但連執政立委趙天麟等人都認為，國軍抗彈板不具備抵擋子彈功能，質疑「國軍抗彈板驗收合格，但不一定合用」，要求國防部儘速修正，總統蔡英文上任時也曾宣示要精進訓練內容，但很多國軍至今還在掃地、油漆、練刺槍術，研議恢復推廣踢正步。

柯文哲表示，行政院剛推出的國防總預算達到6068億元，創下歷史新高，軍購大幅增加，但作業維持費不增反減，因此他主張國防預算要合理化，達到GDP的3％，軍事預算三大部份「人員維持」、「作業維持」及「軍事投資」必須均衡分配，不能像現在大量編列特別預算，必須完整計畫，逐項審查，真正受國會監督。

另外，武器裝備自動化、智慧化是不可逆的趨勢，柯文哲說，人力密集的戰略觀建軍也要檢討，運用科技練兵，建立現代化的軍隊，達到國防自主的目標，達到公開透明、科技建軍、資源適當配比、拒絕黑箱，才能讓國軍現代化、高效率，恢復國軍尊嚴。