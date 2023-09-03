康士坦的變化球昨在北流舉辦演唱會。（KKLIVE提供）

康士坦的變化球昨在北流舉辦演唱會。（KKLIVE提供）

獨立樂團康士坦的變化球，昨（2日）在台北流行音樂中心舉辦「眠月線」演唱會，是他們成團10年規模最大的演出，雖遇到海葵颱風攪局，仍吸引5000名樂迷不畏風雨到場力挺。吉他手老鼠感性說：「能在風雨的今日看到這麼多人到場，內心非常激動。」而每逢演出必唱的〈擱淺的人〉、〈美好的事可不可以發生在我身上〉也在北流掀起大合唱，5000人聲音令團員震撼不已，直呼：「大家的熱情超越外頭的風雨。」

康士坦的變化球使出全力帶來最精彩的搖滾現場，除了經典曲目〈擱淺的人〉、〈美好的事可不可以發生在我身上〉掀起全場大合唱外，也首唱日前才剛發行的《眠月線》專輯新歌，伴隨氣勢磅礡的燈光設計與巨型LED螢幕投影，打造非凡聽覺饗宴。

此外，演唱會再次攜手「躍演劇團」合作，並由今年造成洗版熱潮的《勸世三姊妹》導演曾慧誠操刀，透過五位演員穿梭於舞台演出，隨著跟樂團之間的互動，彷彿一齣實驗戲劇，也讓樂迷驚呼大讚：「康士坦的變化球現場演出來到全新藝術層次。」整場演唱會以四個章節呈現，從啟程、召喚、遺忘到選擇，康士坦的變化球對照情境段落帶來多首樂團不同時期的作品，同時首度公開演唱新專輯《眠月線》多首歌曲，包含〈人格補完計畫〉、〈長寧1008〉等。

對於從小場地一路走到北流完售舞台，康士坦的變化球感謝說：「起初我們只是一個專注於樂器表現的樂團，台下沒有太多觀眾，曾經也懷疑是否值得，然而一路堅持，走過大大小小的表演場地，才能與大家在今天寫下新紀錄，這一切都因為有了台下所有人才都值得。」

安可橋段，團員ARNY也在全場面前感性告白，不僅表達對父親的思念，更是從康士坦的變化球的創作，理解身為一位父親的責任，他說：「當我成為爸爸之後，才慢慢理解自己的父親，我非常的想念你。」感人一番話語獲得全場集體掌聲。