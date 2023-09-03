民進黨立委高嘉瑜日前在跑選舉行程時突遇大雨，在臉書引用順治詩「未曾生我誰是我，生我之時我是誰？」「歷史哥」李易修解讀，此詩最後兩句為「十八年來不自由，南征北討幾時休！」高嘉瑜被內外夾攻，可能也累了！

民進黨立委高嘉瑜在跑選舉行程突遇大雨，無奈在臉書寫下兩句詩「未曾生我誰是我，生我之時我是誰？」並感嘆人生的變化莫測，就像天氣一樣，前一秒還是大太陽，下一秒突然下暴雨。

她並直言，無論大太陽下大雨，她都會為了所有相信她、支持她的朋友，勇往直前全力以赴！

而「歷史哥」李易修今（3）日在中天電視《大新聞大爆卦》指出，這是順治18年所寫，因為叔父多爾袞權傾天下，順治僅是半魁儡。

順治所寫「讚僧詩」，其中有兩句為「來時糊塗去時迷，空在人間走一回」，最後兩句為「十八年來不自由，南征北討幾時休！」

「歷史哥」說，高嘉瑜從2005年選上「任務型國代」，至今剛好18年！「看到最後一句，我突然悟了！」「歷史哥」表示，他研究很久，終於想到，「十八年來不自由」，代表高嘉瑜累了，想做自己！

「歷史哥」直言，吳欣岱到現在還在砲高嘉瑜，高嘉瑜被內外夾攻，也累了！