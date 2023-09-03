隨著8月24日日本啟動核汙水排放，中國大陸遊客赴日旅遊意願大減，日本觀光業期盼的「爆買潮」美夢眼看就要落空。但鄰國南韓趁此時努力行銷，仁川市當局宣布，已與中國優德集團簽署合作協議，預計明年上半年優德將有1萬名員工到訪仁川，這將是2017年「限韓令」以來，南韓接待的最大規模中國旅行團。

據韓聯社與南韓《中央日報》等媒體報導，仁川市與仁川旅遊發展局日前宣布，已與中國優德集團敲定在仁川舉辦員工獎勵旅遊活動，預計有1萬名優德員工會在明年上半年以搭飛機、渡輪或其他方式前往仁川進行7天6夜旅遊。

受到南韓部署薩德飛彈系統影響，中國在2017年祭出「限韓令」，導致中國前往南韓的遊客大量減少。不過隨著中國在今年8月10日宣布取消了日、韓等78個國家的團體旅遊禁令，南韓觀光相關單位都摩拳擦掌，準備大賺陸客財。

仁川旅遊發展局局長白賢坦言，在中國赴韓團體旅遊恢復之前，當局早就透過恢復當地網路、與企業核心人士接觸，以及向有可能的旅行社為對象進行電話行銷，「全力搶占團體旅遊需求」。

優德集團位於河南省鄭州市，目前旗下員工總計7萬名，主要從事醫療設備的進出口業務。該公司與仁川市政府還商定，今年起至2026年，總計將促成4萬名優德員工赴韓獎勵旅遊。