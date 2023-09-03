俄羅斯前總統、俄聯邦安全會議（Security Council of the Russian Federation）副主席麥維德夫（Dmitry Medvedev）說，今年以來，俄羅斯已有約28萬人報名加入俄軍隊的專業服役。

據《塔斯社》報導，俄烏戰爭爆發後，俄羅斯總統普丁於去年9月下令「部分動員」30萬預備役軍人，引發數十萬人為免於上戰場而逃離俄羅斯。普丁後來表示，沒有必要進一步展開動員。

今年4月，俄軍方還發布一則徵兵廣告，通過生活化場景與戰場情景之間的轉換，以及著重強調「真男人」等傳統男性品格，期望吸引有志人士加入俄軍隊伍。該影片的片尾展示了徵兵待遇，如簽約制服役、月薪20萬4000盧布（約新台幣6萬7456元）等。

麥維德夫周日（3日）訪問俄遠東地區時說，根據俄國防部的數據，自今年1月1日以來，俄羅斯約有28萬人以簽約形式入伍，其中也包括預備役軍人。他將會見遠東地區地方官員，討論努力加強俄羅斯的武裝力量。

另據《路透》報導，俄羅斯去年宣布一項計劃，將其作戰人員增加30％以上，達到150萬人。一些俄羅斯議員建議，俄需要一支700萬人規模的職業軍隊來確保國家安全，相信這項建議也將需要一筆鉅額預算。