總統蔡英文、行政院長陳建視察中央災害應變中心。（王揚傑攝）

海葵颱風來勢洶洶，連江縣政府表示，依據中央氣象局預報資料顯示馬祖地區今（3日）晚間6時至12時止已經達到停班停課標準。至於明天（4日）是否停班停課，連江縣政府預定於今天晚上10點以前宣布。