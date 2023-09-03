彰化市石牌坑親水步道賀尼木層孔菌遭盜採後，只在樹幹留下凹跡。（石牌社區提供／孫英哲彰化傳真）

石牌坑親水步道的巨芋園曾遭盜芋民眾破壞。（石牌社區提供／孫英哲彰化傳真）

彰化市石牌坑親水步道以創造出人與自然相遇的生態景觀理念，連兩期工程都獲建築園冶獎，然該地日前竟發生寄生在香楠枯木的賀尼木層孔菌遭盜採事件，生態導覽員痛心疾呼，多元生態景觀維持不易，「拜託手下留情！」

石牌坑親水步道擁有原始自然景觀與豐富動植物生態，先是在2021年榮獲「公共建築類國家景觀類建築園冶奬」，將場域延伸至林道的第二期工程，於今年再度拿下「建築園冶獎」殊榮，創下同一建設連續奪得2次建築園冶獎的少見紀錄。

在石牌坑親水步道已漸成為彰化市熱門的後花園秘境下，石牌社區發展協會也順勢推動生態旅遊，推出日間、夜間及日夜間套裝行程，因深具特色，已慢慢做出口碑，連旅行社也來踩點。

石牌社區生態導覽員日前帶團夜觀，原本要向遊客介紹重點導覽物種賀尼木層孔菌，該類真菌的成熟子實體在散播孢子時，看起來像在冒煙，結果導覽發現原本長在香楠枯樹下端1個直徑約30公分的賀尼木層孔菌不見了，只留下被盜採後的缺口痕跡。

協助管理維護石牌坑親水步道的彰化市公所市政顧問王遠憲指出，也許下手盜抈的人看到被真菌碩大的形體吸引，但有多少遊客因盜採行為再也欣賞不到這種真菌的特殊生態，每個人都是環境生態守門員，他希望民眾若在親水步道看見或發現有人採摘植物或不適當行為，應及時口頭勸阻制止。

「真的太過分！」彰化縣議員楊子賢對盜採行為感到心痛，呼籲「不要那麼沒有公德心！」彰化市長林世賢得知狀況後表示，為避免再發生類似狀況，將研擬在步道適當地點裝設監視器。

除真菌遭盜採外，王遠憲說，他曾直擊民眾為盜採五年芋，毀掉一大片植株高度3公尺以上的巨芋，這些巨芋至少都已生長15年以上；另有1對公職退休的夫妻前往石牌坑上游探訪時，為了開路，砍掉許多生長約都有30年的巨芋。這些植物生態原本就不常見，竟都在幾分鐘內就全毀，實令人痛心。