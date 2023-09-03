台灣「氟甲磺氯黴素」動物用藥殘留標準。（圖／食藥署提供）

國民黨台北市議員徐巧芯點名農業部專案進口的「巴西帶殼蛋」氯黴素超標，食用恐致癌。衛福部食藥署今發布新聞稿表示，今年截至8月底巴西進口雞蛋檢驗75批，有1批驗出抗生素，共83.8公噸退運銷毀，未流入國內市場。

徐巧芯在臉書上指出，食藥署在今年8月檢測出一批超思公司從巴西進口的雞蛋品質有問題，被抽查檢出氟甲磺氯黴素0.021ppm、氟甲磺氯黴素胺0.008ppm，不符合動物用藥殘留標準規定；氯黴素因具骨髓毒性，濃度高時恐引發再生性不良貧血和致血癌的疑慮。

食藥署表示，今年1月1日至8月31日止，已受理菲律賓、巴西、土耳其等9個國家輸入雞蛋，相關蛋品經查驗符合規定後，才會放行及准予輸入。

截至8月31日止，食藥署受理巴西雞蛋共75批，重量達5455公噸，這75批全數檢驗，其中1批檢驗不合格，檢出動物用藥違規，為氟甲磺氯黴素0.021 ppm、氟甲磺氯黴素胺0.008 ppm，共83.8公噸退運銷毀，未流入國內市場，並命進口業者辦理退運或銷毀。

食藥署副署長林金富表示，氟甲磺氯黴素、氟甲磺氯黴素胺均為抗生素，用於殺菌，國內禁止用於蛋雞上，該種抗生素雖無致癌風險，但因為蛋雞會持續下蛋，不像肉雞有停藥期，代謝後風險較低，因此國內蛋雞的准用藥非常少，管理較為嚴格。

林口長庚臨床毒物科主任顏宗海表示，氯黴素過去在醫學上有口服、針劑用途，但目前只有用於眼藥膏上，因醫界發現，氯黴素會引起過敏反應，過量可能會產生骨髓毒性、再生性不良貧血，並增加血癌風險，因此臨床上已不再使用。

另外，食藥署聯合地方政府衛生局對生鮮雞蛋執行抽驗，包含檢驗動物用藥及農藥殘留，今年1至8月抽驗市售雞蛋共269件檢驗動物用藥，2件國產雞蛋不合格，合格率99.3％；203件檢驗農藥殘留，檢驗結果均合格。