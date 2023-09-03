中元節剛過，加上接連有颱風逼近台灣，菜價飆漲，許多自助餐價格也大幅調高，讓民眾大喊吃不消。總統府今天表示，政府緊盯物價，除由行政院進行穩定物價措施，蔡英文總統及團隊也都有完整掌握。
7月及中元節期間民眾祭拜活動增加，讓蔬果需求量大增，加上蘇拉和海葵颱風接連逼近及侵襲台灣，龐大的雨勢影響蔬菜生長，許多地區更因淹水造成蔬果受損，台灣果菜主要批發市場近日供貨量減少，也讓菜價大幅攀升。
彰化縣溪湖果菜市場青蔥均價已飆到90元，傳統市場高山高麗菜更漲到一顆160元，不少民眾都反應近日到自助餐買便當，隨便一裝都要120元以上，直喊「貴鬆鬆」。
對此，總統府發言人林聿禪表示，儘管我國物價相較於全球更為平穩，6月、7月連兩月物價年增率低於2％，然而政府仍舊緊盯物價。除由行政院副院長鄭文燦主持的穩定物價小組持續關切物價情形及進行穩定物價措施，總統及團隊也都有完整掌握。
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