因中颱海葵登陸影響，影響花東與南台灣，遠東百貨宣布今（3日）遠百花蓮暫停營業一天，高雄大遠百營業到晚間18：00，遠百嘉義、台南大遠百營業到晚間20：00，台南大遠百威秀影城營業到17：00，造成消費者不便敬請原諒。