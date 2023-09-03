嚴防中颱海葵 嘉義、台南大遠百9／3營業至晚上8點 17:422023/09/03 中時 吳奕萱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 遠東百貨宣布今（3日）南部分店提早打烊。（遠百提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因中颱海葵登陸影響，影響花東與南台灣，遠東百貨宣布今（3日）遠百花蓮暫停營業一天，高雄大遠百營業到晚間18：00，遠百嘉義、台南大遠百營業到晚間20：00，台南大遠百威秀影城營業到17：00，造成消費者不便敬請原諒。 海葵颱風來襲菜價波動 全聯將提供逾50噸平價蔬菜 海葵最新風雨預報！10縣市明晨達「放颱風假」標準 海葵來襲超前部署 台電搶修部隊抵金門待命 #營業 #海葵 #遠百 #台南 #大遠百 也許您會感興趣 推薦閱讀 海葵穿心！ 台南「這時間」恐吹起11級強風 災變中心籲當心 11:282023/09/03 生活 鄭明典PO一圖 曝海葵外圍環流已「環繞台灣」 09:402023/09/03 生活 海葵颱風清晨5時觸陸 11縣市豪、大雨特報 05:312023/09/03 生活 黃偉哲視察防颱整備 直指海葵「這2特徵」要小心 12:132023/09/03 生活 海葵長「針眼」專家驚喊：不妙 可達強颱等級 08:582023/09/03 生活 海葵暴風圈滯留台近2天 專家：明晨出海後減速 影響更久 11:522023/09/03 生活 海葵侵台 水利署：五大河川局管轄為直接受衝擊區 14:112023/09/03 生活 海葵颱風估今傍晚台東登陸 花蓮山區今慎防超大豪雨 09:062023/09/03 生活 打破1472天紀錄！海葵15：40登陸台東東河 15:112023/09/03 生活 海葵颱風影響！花蓮遠百、愛買今暫停營業 10:542023/09/03 生活 梁云菲揭海葵讓「一塊屋頂飛了」 綠島家窗外驚悚畫面曝光 16:472023/09/03 娛樂 海葵颱風影響 南橫公路關山段預警性封閉 09:042023/09/03 生活 影》颱風海葵14級強陣風來襲 綠島民宿2樓屋頂「消失了」 16:022023/09/03 社會 海葵颱風來襲 鐵公路行駛狀況一次看 10:152023/09/03 生活 海葵超凶！「籃球場」大漂流箱網被吹到金門岸上 12:532023/09/03 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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