時序已進入9月，《靈匣網》運勢專欄分享12星座9月的幸運日，其中牡羊座、天秤座、天蠍座、射手座幸運日最多，高達5天，事業、愛情、財運能得到良好收穫，其次是金牛座、雙子座、巨蟹座、獅子座、處女座、摩羯座、水瓶座、雙魚座則有4天幸運日。另外，牡羊座、天秤座、處女座、摩羯座、雙魚座有貴人幫助。

▍牡羊座

幸運日：2、8、13、23、30日

2日：有機會獲得重量級人物指點，將對事業發展有助益。

8日：異性緣佳，若有心儀對象可以打鐵趁熱，有望告白成功。

13日：有機會從親友口中獲得可靠商機，只要敢於行動就有不錯收獲。

23日：適合投資理財好日子，有機會賺一筆。

30日：心情舒暢的一天，異性緣佳，有進一步發展的機會。

▍金牛座

幸運日：8、15、16、21日

8日：好運上升的一天，表現機會多，得財自然而且順利。

15日：財運旺，不妨著手投資，能獲得可觀收入。

16日：做事順利，也有機會遇到情投意合的人。

21日：需細心、謹慎一些，一切的機遇都能成為發財的好時機。

▍雙子座

幸運日：5、10、17、23日

5日：事業運不錯，工作得心應手外，心情也呈現愉快的狀態。

10日：外來的助力強，多接觸將會有好事發生。

13日：財運佳，會有意外財主動找上門，容易獲得實質收益。

17日：有機會在聚會中認識新朋友，讓交友圈和眼界都更加開闊。

23日：正、偏財運超級旺，是適合投資理財的好日子。

▍巨蟹座

幸運日：10、16、20、26日

10日：膽子放大點，需把握時機，收益就能獲得不錯的表現。

16日：頭腦特別靈活，對今後拓展事業有極大的助益。

20日：桃花朵朵開的一天，與異性朋友接觸機會多。

26日：在投資理財領域有強烈的直覺，長線投資能讓收益擴大。

▍獅子座

幸運日：4、9、12、23日

4日：戀愛吉日，若想告白或約會的人可把握機會。

9日：財運佳，有機會從異性朋友口中獲得商機。

12日：會有許多意外的收獲，從事業務性質工作者特別有利。

16日：做事順利，整天有好心情。

23日：愛情順利，有機會修成正果。

▍處女座

幸運日：6、8、20、29日

6日：工作較平順，老闆、長輩將成為貴人，可多與他們溝通。

8日：愛情運旺，是魅力四射的一天，有機會遇到追求者。

20日：頭腦清晰，能掌握重點做事，所以效率特別高。

29日：求職者有機會獲得理想職位，在職者容易受到老闆的讚賞。

▍天秤座

幸運日：9、12、16、22、23日

9日：財氣順暢，得財不費力。投資容易有意外收獲。

12日：工作上與長輩溝通融洽，容易得到指引而獲得表現。

16日：開發財源的好日子，只要積極工作就能獲得應得的報酬；

22日：異性緣旺，容易遇到追求者或得到異性幫助。

23日：聚財能力大幅增強，有望輕鬆德財。

▍天蠍座

幸運日：3、12、17、25、29日

3日：特別能調和人際關係，為朋友分憂解難，走到哪都受歡迎。

12日：財運順暢，稍加運作就能有不錯的進帳，對商務工作者影響較大。

17日：能做自己想做的事，動力十足，也容易有收獲。

25日：工作上與前輩深入溝通，能有不錯的收獲。

29日：愛情運旺，告白、求婚的成功率高。

▍射手座

幸運日：1、2、3、23、26日

1日：工作進展順利，財運旺，敏銳的直覺能收獲良多。

2日：沖勁十足，趁今日多做一點，把棘手的事處理完。

3日：財源順遂，遇到金錢困難時，總能迎刃而解。

23日：有得財、收到禮物的機會，心情上會有幸運的感覺。

26日：正面磁場強烈，適合談生意，有望心想事成。

▍摩羯座

幸運日：2、10、11、20日

2日：財運佳，有得財機會，還能獲得禮物或幫助。

10日：悠閑愜意的一天，有機會與朋友相處過程中獲得滿足感。

11日：有機會得到指點，靈感不斷，對工作特別有利。

20日：愛情升溫適合談心，可消除誤會進而彼此了解。

▍水瓶座

幸運日：1、7、13、26日

1日：外界的助力強，做任何事情將會十分順暢。

7日：財運不錯，生意洽談成功機率高，可做小額投資。

13日：單身者能遇到良好桃花，心動的感覺再次發生。

26日：有付出3分得到7分的幸運，對於商務工作者影響較大。

▍雙魚座

幸運日：10、14、17、18日

10日：貴人運旺，出門辦事易得到他人協助，進展順利

14日：有收到禮物的機會。另外，偏財運佳可小賭怡情。

17日：財富回收的時刻，有金錢入帳機會，得財比預期的多一些。

18日：行運順暢的一天，只要付出行動就能有不錯的收獲。