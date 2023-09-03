AcQUA源少年去年8月26日宣布成團，昨（2日）在台中Legacy舉辦AcQUA「源」2023 LIVE 音樂會台中場，一開場送上出道單曲〈水星座AcQUArius〉，以及原子時期的第一首歌曲〈Freaky Love〉作為開場，象徵成員們回到夢想初心的源頭；回想粉絲們一路以來支持，林毓家哽咽說：「時間過得很快，從原子跟著我們到現在，星星再小終究會發光，沒有你們的支持，我們連發光的機會都沒有！謝謝你們今天來看我們演出。」

台中場特別邀請饒舌新星T.L藍子庭擔任演唱會嘉賓，由黃莑茗、林毓家與藍子庭3人合唱〈太陽眼鏡SHADES〉，為了詮釋出無法將自己的目光從喜歡的人身上移去，害羞地為了藏起心中的愛，3人特地戴著太陽眼鏡演出，最後他們摘下墨鏡，丟向台下送給幸運的歌迷，掀起一陣高潮。

3人首度合作，激盪出不一樣的音樂火花，林毓家表示：「我很欣賞子庭的才華，很開心這次能一起演出，彼此互相交流。」而甫出個人單曲〈All Night〉的黃莑茗，也在活動上首次演出，新歌前奏一下，讓期待萬分的台下歌迷隨即驚呼連連，一起大合唱。他表示：「真的很開心，第一次公開演唱這首新歌就獻給我們的專場。」

為了這場演出成員們卯足全力籌備，林毓家立下100天瘦身計畫，透過飲食搭配加上運動，期待3個月後的自己能有所改變；黃莑茗特別做一些有氧運動，讓自己在連續演唱多首歌曲時都能有平穩表現；李秉諭飲食控管、健身，並且在這段期間保持邊跑步邊唱歌的習慣訓練肺活量，瘦身有成，成功瘦下5公斤；盧佾暘持續訓練體能，讓現場唱跳實力能夠更加穩定。