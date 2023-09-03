有些人擁有理想抱負，希望在職場上闖出一番名堂，因此總是積極努力，但也有人更安於現狀，認為不需要太過努力，只要有錢賺就好。大陸命理專欄「星座巫師」分享，雙子座、天秤座、射手座和水瓶座堪稱薪水小偷，經常在上班時間摸魚，認為只要完成自己份內的工作就好。

▎雙子座

雙子座做事拖拉、不認真，主要是因為對目前的待遇不滿意，覺得自己拿多少錢做多少事是一件再正常不過的事情，所以只要不被老闆發現，就會努力偷懶、摸魚，任何經手的項目都慢吞吞地處理，只有在老闆、上司出現時，才會假裝勤快一下，做做樣子。

▎天秤座

天秤座很不喜歡做事，人生最大的夢想就是不用工作，還能有源源不絕的收入，但這種夢想難以實現，為了保住目前的這份工作，不得不在崗位上應付，為了不讓自己太痛苦，於是想出了渾水摸魚的方法，就算沒怎麼做事也能有錢拿，感覺就像賺到了。

▎射手座

射手座覺得積極認真氏留給那些有遠大抱負的人，像是想要升職加薪，就必須付出努力、有出色的表現，但射手座對於職場沒有任何期望，只要每天能過得輕鬆就足夠了，所以面對工作很容易開始渾水摸魚，就算有好的機會出現，他們也可能選擇放棄。

▎水瓶座

水瓶座認為，如果在職場中沒有人脈、沒有遇到貴人，不管再怎麼努力都是白費力氣，永遠只能待在原地踏步，所以面對工作並沒有想要努力的感覺，只要每天渾水摸魚，就會有一種「賺到公司的錢了」的快感，讓他們心滿意足。