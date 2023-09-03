世界客家博覽會桃園市展區的「互動陂塘區」打造出真實又夢幻的水池。（偶然設計團隊提供／陳夢茹桃園傳真）

2023世界客家博覽會主展館之一的台灣館台三線區域桃園市展區，由今年剛奪下倫敦雙年展最佳設計獎的偶然設計團隊規畫策展，以「客家無限之詩」為主題，呈現出桃園最具特色的陂塘文化，策展團隊更打造真實又夢幻的水池，讓民眾可在現場用QRcode掃描進行互動體驗。

市府表示，桃園具有獨特的陂塘文化，開墾初期無法蓄水灌溉，因此客家先民以陂塘留下雨水，民國60年代時期、石門水庫落成前，市內陂塘曾高達8845個，為此獲得「千塘鄉」的美名，此次展覽內容以水、陂塘與文學為主要元素，將3者巧妙融合，展示從上游的陂塘文化，並延伸至出海口的海客景觀。

市府指出，桃園市展區最特別的「互動陂塘區」更打造1個真實水池，配合科技藝術投影手法，成為亮眼的陂塘空間裝置藝術「文詞之流」，參觀的民眾可以運用手機，與陂塘空間裝置進行即時互動，掃描展場QRcode即可進入詞語介面，選擇喜歡的語句組成客家詩詞，文字就會匯流到陂塘，民眾能在現場擁有共同書寫的沉浸式互動體驗。

市府說，除了互動陂塘區外，展示內容更分為桃園與水、水與生活、水的信仰及水與文學共4個區塊，其中水與生活敘述陂塘與農村聚落生活的緊密連結，還有「半漁半農」的濱海客家聚落所產生的獨特討海方式，如牽罟、石滬地景，以及這些聚落的過去與現在的差異寫照，及所延伸出的濱海休閒觀光風貌。

市府提醒，2023世界客家博覽會將展至10月15日，共規畫世界館及台灣館2大主展館，還有8大副展館、17個衛星展館，其中台灣館位在中壢青埔領航北路一段99號，開放時間為周一至周四上午10點至晚上7點，周五至周日則是從上午10點開放至晚上9點。