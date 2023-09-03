彰化縣環保聯盟等團體的義工鋸剪紅樹林枝幹。（彰化縣環保聯盟提供／孫英哲彰化傳真）

濁水溪出海口灘地是招潮蟹的重要棲地。（孫英哲攝）

彰化縣芳苑鄉濁水溪出海口一帶的紅樹林，因快速擴張，已影響到當地台灣特有種旱招潮蟹棲息，近來彰化縣環保聯盟與河川局及彰縣府等單位，展開疏伐及移除紅樹林的行動，並在紅樹林移除剪枝後，將進行首批紅樹林生物炭實驗。

彰化縣環保聯盟總幹事施月英指出，彰化沿海紅樹林為人為種植的外來種，紅樹林生長快速，已氾濫成災，造成內陸河道淤積影響排水，也改變原有的潮間帶生態環境，紅樹林區域的生物量明顯少於灘地，也造成加速淤積墊高灘地，內陸更不易排洪。

她觀察發現，紅樹林快速擴張目前以濁水溪口北岸最嚴重，可能是因濁水溪口土壤肥沃，加上河口淤積地勢變高，紅樹林的氣生根不易被泥沙覆蓋死亡，因此紅樹林在安穩的變動的環境就可以快速擴散繁殖。繁殖速度最驚人的海茄苳，胎生苗落地生根生長僅需約8個月，2年就可以繁殖500顆種子。

濁水溪出海口的廣大灘地是台灣旱招潮蟹的重要棲地，而旱招潮蟹喜愛鬆散黏土質、空曠及沒有遮蔭的棲地，紅樹林入侵會對其生存帶來重大威脅。根據中興大學的調查，台灣旱招潮蟹以濁水溪口南北岸的族群最為龐大，占全台灣數量8成以上

彰縣環保聯盟已與經濟部水利署第四河局及彰縣府等單位，透過舉辦紅樹林疏伐公民運動等活動，守護濁水溪出海口生態環境，並營造溪流生態，同時在紅樹林疏伐後，將從紅樹林樹幹底部砍下的主幹再分枝裝袋，運送至「官田烏金社區合作社」，協助研究分析將紅樹林製成生物炭的可行性。

第四河川局計畫在芳苑鄉後港溪（王功漁港旁）的王者之弓橋以西的河道一帶，全面清除紅樹林。彰縣府在普天宮紅樹林天空步道的第二期工程，也規畫將進行部分紅樹林移除疏伐，並試辦全國首次圍堵防止紅樹林向四周海岸擴張的人工控制行動。