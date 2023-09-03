颱風海葵今（3）日下午登陸台東，氣象局對台東持續發布強風警報，各地傳出災情，台9線賓朗路段的路樹以及電線桿已經倒成1排，目前該地區已停電。台東市區四維路有車輛被風吹翻，而更生北路的1家檳榔攤的大型招牌被吹倒。對此，前立委郭正亮3日就表示，「穿心颱大家最怕的是，穿到中間會不會就滯留了，或變方向往北，這個是大家比較擔心的，這還是要相信氣象專業的報告和預估」，引發討論。

郭正亮3日在政論節目《新聞大白話》中表示，「目前當然首當其衝還是人家在觀望要不要放假，看起來北部災情比較不嚴重，而北部放假茲事體大，因為它就連動到股市、金融體系，大家先觀望台中市以北，主要是這一點」，郭正亮也提到，「另外就是前一陣子的災情剛過，是不是有一些比較偏遠、危險地質的地區要事先做一些準備？這很容易讓人聯想到南投仁愛鄉，那個真的是很難處理，除非及早叫人家趕快下山，這些如果沒有提前兩三天真的是不好處理」。

郭正亮更說，「這次對這颱風有很多描述，都說是空前的、速度慢、穿心颱，我覺得政府要注意一些地質敏感脆弱的地區，還有瞬間的雨量，這兩個我覺得是比較沒辦法立即處理的」，最後郭正亮更說，「穿心颱大家最怕的是，穿到中間會不會就滯留了，或變方向往北，這個是大家比較擔心的，這還是要相信氣象專業的報告和預估，最好每小時都要有即時變化的通知，尤其是瞬間雨量大家都已經領教了，任何地方都難以處理」。