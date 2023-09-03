【LIVE直播】颱風海葵15:40暴風登陸台東！ 觀測站鏡頭狂晃

中颱海葵今（3）日下午3點40分從台東東河登陸，東半部出現狂風暴雨，暴風圈半徑180公里已籠罩中南部地區，預估強度有持續減弱的趨勢，氣象局持續發布海上陸上颱風警報，下午5時40分說明颱風最新動態。

氣象局預報員指出，目前颱風中心到達台東山區，逐漸往西南部前進，中南部風雨將明顯增強，今日台東成功、綠島已出現16級陣風，花蓮富里、台東東河測得14級陣風，台東鹿野及長濱也有13級陣風，不排除稍後還有更大的陣風出現。

隨著颱風進入西南部後，中部南部的風力將更增強，今晚到明日上午，雲林以南都可能出現10級以上陣風，南部地區可能出現11級陣風，明天風力都偏強。雨勢部分，東半部仍是降雨熱區，花蓮縣可能有超大豪雨發生，台東、宜蘭、屏東山區也會有大豪雨發生機率，其他山區也有豪雨發生，隨著颱風西進，南部地區今晚雨勢也會增強。

隨著海葵颱風穿越中央山脈，中南部風雨將逐漸變強。（氣象局）

第11號颱風海葵已於今(3)日15時40分左右於台東縣東河鄉登陸，強度於登陸後略為減弱，中心目前在台東北北西方陸地，其暴風圈籠罩台灣東半部、新竹以南陸地及澎湖，風雨持續中，預計此颱風強度有持續減弱的趨勢。

目前陸上警戒區域包括宜蘭、花蓮、台東、新竹、苗栗、台中、彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、恆春半島、澎湖應嚴加戒備，並防強風豪雨。

氣象局表示，今(3)日東部、東南部(含蘭嶼、綠島)沿海空曠地區已有14至16級強陣風，今晚台灣各沿海空曠地區及澎湖、馬祖將有10至11級強陣風，其他地區及金門亦有8至9級強陣風，請注意。

明(4)日雲林以南、東部、東南部(含蘭嶼、綠島)沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有10至12級強陣風，其他沿海空曠地區亦有局部8至9級強陣風出現的機率，隨颱風逐漸遠離，明上午東部、東南部及明下午雲林以南地區風力有持續減弱的趨勢。