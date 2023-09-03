第80屆威尼斯影展開幕至今雖星光黯淡，但不減在國際間的地位。一場快閃活動昨日踏上影展紅毯，連主競賽評審團主席達米恩查澤雷都參與其中。據悉，這群來自伊朗的自由之士，號召的不只是對女性權益的重視，也同樣聚焦人權。更重要的是，還有釋放伊朗導演薩伊德盧斯塔伊。

這群自由之士手持布條上寫著：「女性權益、自由、人權，把言論自由還給伊朗藝術家。」這場活動的發言人表示「這是一場以女權為名，但以人權為實的活動，我們在此呼籲自由及人權。為何選在威尼斯影展？因為這是一場全球關注的盛大活動，唯有在此，我們才能確保聲音被聽見。」

日前，伊朗法院才因導演薩伊德盧斯塔伊去年在坎城影展放映作品《萊拉兄弟》，判處他6個月監禁，甚至要求他從此不得拍攝電影、避免與其他電影專業人士往來。伊朗官方媒體針對此案件的報導是：「《萊拉兄弟》被禁是因為未經授權參加國際電影節，且導演拒絕按照文化部的要求修正作品。」

目前「中山73影視藝文空間」9月份首推「阿巴斯專題」。聚焦伊朗電影大師阿巴斯的2部經典作品，《風帶著我來》、《櫻桃的滋味》，這也是台灣民眾能就近一窺伊朗文化的絕佳機會。