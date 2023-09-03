農業部前身農委會年初砸近5.7億元補貼進口蛋，但被發現資本額僅50萬元的1人公司超思佔總進口量超過6成，狂拿1.75億元補助，引發爭議。藥師林士峰直酸，出資額1000元可以成立公司跟農業部申請個一億，跟巴西人買雞蛋，真是一個勵志的故事，網友也揶揄直呼「比巴菲特還神！」

超思公司去年9月才成立，是資本額僅50萬元，從負責人、董監事均為「秦語喬」的一人公司，並從巴西進口4千8百公噸，估算約進口逾8千萬顆蛋。粉專「Linbay好油」林裕紘質疑，就算不計進口利潤、吊櫃、運輸、保管成本，以及相關風險支出，也不打算賺錢，光從報關金額、匯率、百分之30進口雞蛋稅金、百分之5營業稅等計算，「超思」光稅金就要繳交1.49億元，一個資本額50萬元的公司，「恐怕光繳稅金就很吃力！」

「1000元可能帶全家吃一頓牛排大餐就沒了？」藥師林士峰今(3日)在臉書發文直酸：「但是你也可以成立公司跟農業部申請個一億，跟巴西人買雞蛋，解決國內發生的蛋荒。這是一個勵志的故事！」附圖秀出超思公司的董監事資料，只見董事秦語喬出資額為「1000元」。

粉專「不演了新聞台」2日也開酸揶揄稱，1千元有輕如鴻毛、有重於泰山，可以在酒店當小費給掉，也可以入股公司直上董事長，豪接民進黨政府上億元標案。

網友表示「綠色經濟奇蹟！有關係就能花少少的成本，做穩賺不賠的生意」、「好神奇！省去學經歷、省去一技之長，就可以小博大」、「有政府，會做事」、「民進黨證，發財保證」、「厲害了這個黨」、「有沒有人要揪團一起加入民進黨」、「真是太勵志了」、「側翼的政論節目都不敢討論，爛透了」、「比巴菲特還神！」