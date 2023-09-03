美國流行音樂歌手小甜甜布蘭妮（Britney Spears）日前與小12歲的老公山姆阿斯加利（Sam Asghari）離婚恢單。不過，她的心情看似並未受到婚變影響，頻頻放飛自我在社群上曬出養眼辣照，日前更「裸上身騎馬」，行徑引發討論。

綜合《第六頁》、《每日郵報》報導，小甜甜布蘭妮自離婚後放飛自我，頻發出養眼辣照，日前更在社群上寫下：「在這沙漠中，我不得不脫掉上衣！」同時，還一併更新一則裸上身騎馬的影片，從畫面中可見，她帶著牛仔帽，身穿牛仔短褲，而上身並無任何衣物，在鏡頭前大秀美背，更直言：「我應該裸體的！」

不過，相關貼文PO現已遭到刪除，僅有部分畫面在社群上流傳。而在小甜甜布蘭妮的社群上，目前只有她身穿同款服飾，而上身多了一件碎花洋裝的騎馬短片留存。此外，據外媒《Entertainment Tonight》報導，小甜甜布蘭妮雖不願接受與父親傑米斯皮爾斯(Jamie Spears)和解，更抗拒他的幫助，但願意與母親林恩斯皮爾斯(Lynne Spears)修復關係，並接受她的照顧，同時也在社群上寫下與母親相見的心聲，讓粉絲放心不少。

事實上，小甜甜布蘭妮過往便頻頻在社群上曬出大尺度養眼辣照，舉凡與一男子半裸熱舞、穿著低胸迷你裙與一群肌肉猛男的玩樂畫面以及全裸自拍等等，豪放的作風不僅嚇壞不少觀看的網友，更引發粉絲擔憂。