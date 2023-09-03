TVBS今年邁入30周年，特於松山文創園區舉辦TVBS 30「連接世界 奮起台灣」互動特展，雖然颱風逼近，《健康2.0》今（3日）也於特展中不畏風雨舉辦健康講堂，邀請主持人江坤俊、韋汝走出攝影棚，以壯世代「護心降脂」作為主題，邀請博仁醫院副院長康志森、中山醫院家醫科醫師陳欣湄、氣功名師彥寬、吳明珠中醫師以及廣場舞天王麥克斯等五位來賓，和高達一百位的《健康2.0》觀眾粉絲近距離互動，當他們一出現，全場觀眾的熱烈歡呼，也讓主持人江坤俊及韋汝感動地表示「謝謝大家一路上對於《健康2.0》的支持！」

今(3)日的健康講堂邀請了康志森、陳欣湄，吳明珠等專業名醫群，各別以護心、飲食及中醫不同面向，回答壯世代族群各種疑難雜症，像是康志森表示護心需掌握按時服藥、健檢以及運動等八大黃金密碼、陳欣湄則分享六大護心營養素有Q10、鎂、益生菌、葉酸、維生素B群以及Omega 3等，含金量超高的健康資訊令觀眾直呼「根本賺到」，除此之外，彥寬老師現場教授氣功「一伸式」，並有粉絲到場支持，以及麥克斯帶來新歌首唱《別搶我的麥》，音樂一下便馬上感染現場觀眾，興奮跟著台上老師一起帶動跳，畫面十分動感熱鬧。

先前TVBS《健康2.0》與23家醫學中心、超過500位醫師合作，打造最堅強的「醫級專家」陣容，並針對50歲至64歲的壯世代族群，建立「壯世代大調查」活動，提供全方位實用健康處方，此次TVBS《健康2.0》往線下拓展延伸，舉辦實體健康講堂，許久沒有與觀眾面對面的江坤俊，透露今天有和現場觀眾的問答，「互動感十足，不會像跟空氣講話一樣」；韋汝也認同表示「跟電視錄影較為不同，非常有趣」，希望大家聽完講堂之後，都能夠收穫滿滿的回家。