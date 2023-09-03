先前來台打過熱身賽的波多黎各，在今年世界盃男籃賽的驚奇之旅就此落幕！義大利3日靠著托納特、里奇各拿15分，爵士前鋒豐泰奇歐也有12分、12籃板進帳，最後以73比57力退本屆黑馬波多黎各，昂首挺進世界盃8強，不過對手將等稍後比賽都打完才會揭曉。

義大利開賽就靠托納特包辦10分，打出15比4的精采開局，儘管波多黎各試圖追分，打完第1節，義大利仍以25比15領先；但在次節，歐提茲與瓦特斯攜手帶領波多黎各打出9比2小高潮追近，上半場結束，波多黎各追成36比39。

波多黎格第三節成功靠著小湯普生的三分球，一度取得43比41超前，不過義大利也馬上反撲，場上變成互有領先局面；不過義大利末節開始打出12比3，重新擴大領先到13分，儘管接下來波多黎各仍不放棄，可惜最終還是飲恨敗北。

不過世界排名第20且無NBA球星壓陣的波多黎各，能在預賽分別擊敗南蘇丹與大陸，分組第2之姿闖進16強，接著更以102比97爆冷擊敗灰狼中鋒唐斯領軍的多明尼加，可惜今天不敵義大利，跟8強門票擦肩而過，但波多黎各表現已經相當出色了。