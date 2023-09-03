《一代鮮師》是日本名導黑澤明生前最後一部作品，故事內容講述幽默的教師退休後一群學生為他慶祝，聽聞老師租房處常遭小偷，於是兩位學生趁夜裡偷偷到老師家巡邏，進屋後才發現老師用智慧的方式讓小偷知難而退，戲中塑造出溫暖又幽默的師生情誼，該片贏得金像獎最佳女配角獎與最佳攝影獎，其中參演該片的演員野村昇史（のむら しょうじ）日前傳出因病過世。

據日媒報導，野村昇史21日因胃癌和十二指腸癌去世，享壽85歲，喪禮已經辦完了。據經紀公司表示他生前有入院治療一段時間，但仍不敵病魔，官方網站也於28日發出訃聞。野村昇史出生於1938年，是東京人，他26歲時開始加入劇團工作，接著陸續在許多電視劇中出演，如《哈姆雷特》、《狐狸》、《快進貝索》、《龍馬行》、《大戰隊GOGGLE V》、《劊子手》、《週末歪鬥劇場》、《蘆葦浮船》、《大忠臣蔵》等等，直到2000年他都在持續工作，2019年榮獲第53屆紀伊國屋劇場大賞個人獎，演技備受業界肯定。

在《一代鮮師》中他並非飾演重要角色，但仍獲得黑澤明的賞識，曾二度合作拍攝電影，距離他淡出螢光幕已有23年，較年輕的觀眾雖不熟悉這位演員，但也紛紛哀悼：「我聽過這位演員，願他安息」、「過去曾和野村昇史先生在劇場合作，他在舞台上的表現令人屏息」、「看到流淚了」。