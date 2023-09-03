汪東城慶生趴，媽媽及藍心湄、陳美鳳都到場。（東藝演藝經紀提供）

汪東城（大東）日前歡度生日，生命中的兩個媽媽齊現身為他慶祝生日，一位是77歲的汪媽媽、另一位則是在《終極一家》飾演他母親的藍心湄，當汪東城擁著兩位媽媽，他讚嘆：「謝謝媽媽，我好幸福啊！」陳美鳳、黃小柔、金寶三、蔡芷紜、郭品超也全程在場為大東慶生。最有趣的是，藍心湄說生日要有儀式感，特別準備了兩個生日蛋糕，一個是正式的生日蛋糕、另一顆是個大壽桃。

當大家要汪東城掰開壽桃，他遲疑一下，不知如何下手，後來他靈機一動唱起「心湄媽」的〈 我的溫柔只有你看得見〉，然後身手矯健掰開壽桃，眾人哇的一聲齊呼：「卡哇伊！」原來裡頭還藏著6顆小壽桃，大東也驚喜地說：「生小壽桃了！」藍心湄鼓掌說：「將來要生6個囉！」一旁端坐的汪媽媽笑得合不攏嘴直點頭，彷彿是藍心湄代替她說出了媽媽的心願！

汪東城事母至孝，疫情期間曾不辭辛勞隔離，返台陪媽媽來回需花上1個月的隔離時間，但他不以為苦，朋友也都知他孝順，看母子共享天倫也都為他們開心！汪東城8月24日長尾巴，人緣好的他，在朋友的驚喜安排下，過了好幾次生日，他說有天《終極一家》製作人「胖哥」馮家瑞約他開會，聊聊未來的合作，沒想到劇中媽媽藍心湄就準備蛋糕現身，開會意外變生日趴，讓他暖心又感動！

郭品超也為汪東城驚喜慶生。（東藝演藝經紀提供）

汪東城開心過生日。（東藝演藝經紀提供）

此外，有天郭品超約他騎重機，騎著騎著到了山上一處觀景餐廳，「郭品超就說下來休息一下，沒想到一進去滿桌的菜和蛋糕已準備好，辣個男人太有心，真的很驚喜！」汪東城對郭品超準備的「浪漫」慶生讚不絕口，也對他的心意覺得感動，尤其騎重機可以柳暗花明騎到一處俯瞰整座燈火都會的景觀餐廳，最重要的是，男人間的珍貴情誼，又讓他收穫一枚情深義重的生日蛋糕。