颱風接連不斷，本土登革熱狂燒，確診全國突破4千例！衛福部疾管署今天公布國內單日194例本土病例，全國六月以來，短短三個月快速累計4146例本土病例，創下近10年同期次高。

疾管署副署長曾淑慧表示，今年國內再度新增194例本土病例，分佈縣市仍集中在台南共181例，其餘高雄市5例、雲林縣3例、桃園市3例、台北市2例。另新增1例境外移入，感染國家為越南。無新增重症及死亡病例。

全國至今共累計4146例本土病例，為近10 年同期次高。低於2015 年同期6386例，分布15縣市，分別為台南市3608例、雲林縣298例、高雄市156例、屏東縣26例、桃園市10例、嘉義縣9例、台中市8例、台北市8例、新北市7例、新竹市5例、彰化縣3例、南投縣3例、苗栗縣2例、新竹縣2例、嘉義市1例。

曾淑慧也再次呼籲，若出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，應儘速就醫，如經醫師診斷為感染登革熱，請遵照醫師指示服藥，多休息及多喝水，發病後5日內應避免被蚊蟲叮咬，避免帶病毒蚊蟲繼續造情其他人感染，同時注意自身有無登革熱警示徵象（腹部疼痛及壓痛、持續性嘔吐、黏膜出血、嗜睡及躁動不安等）以降低登革熱重症之發生。

而慢性病患者、孕婦、嬰兒、年長者等為登革熱重症高危險群，清除家戶內外孳生源並落實防蚊措施才是最好的保護。