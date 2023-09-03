據伊朗官方媒體塔斯尼姆通訊社(Tasnim news agency)的報導，伊朗空軍接收了首批2架俄羅斯製造的Yak-130噴射教練機。這是俄羅斯與伊朗重要的軍事交易案，俄羅斯向伊朗購入大量的廉價無人機，而俄羅斯也必須回報伊朗先進噴射機。

戰區(The Drive-The Warzone)報導，社交媒體上出現塗有伊朗空軍(IRIAF)字樣的Yak-130教練機，其中1架停在機庫中，另1架公開向媒體展示。

這是雙方軍事交易的重要里程碑，在俄烏戰爭開打以來，俄羅斯需要大量的攻擊型無人機，而伊朗成為主要的提供者。從去年10 月份以來，伊朗製造的「沙西德136」( Shahed-136)神風特攻無人機，就頻頻用以打擊烏克蘭。

🔴جنگنده آموزشی یاک 130 به ایران آمد



🔹جنگنده آموزشی یاک 130 (Yak-130) وارد ایران شده و تصاویر نشان می‌دهد که این هواپیما تحویل نیروی هوایی ارتش شده است.



📝گزارش دفاعی تسنیم از این هواپیما را اینجا (https://t.co/0QVLlrl4XC) بخوانید@Tasnim_military pic.twitter.com/p0imYZ7R0U — اخبار امنیتی- نظامی (@Tasnim_military) September 2, 2023

作為無人機和其他物資的交換，俄羅斯同意提供伊朗更先進的武器系統，其中最重要的是先進的Su-35「側衛-E」(Flanker-E)戰鬥機，以替代伊朗老舊的美式戰機，比如F-4、F-5E與F-14。除了Su-35，還包括Yak-130噴射教練機、攻擊直升機和防空雷達。

不過，Su-35的交易出現問題，原本計畫在今年3月交付，但是伊朗至今仍然沒有拿到任何一架Su-35，這令伊朗感到惱怒，認為俄羅斯不願提供關鍵生產技術，不過國際觀察家認為， Su-35使用了部分西方製電子元件，目前俄羅斯遭到西方制裁，也就影響了Su-35的生產進度。

就在各方評論伊朗與俄羅斯的軍事合作如何維繫時，Yak-130終於送到伊朗，合作應該得以繼續。

Yak-130是雅克列夫(Yakovlev)和義大利製造商阿爾馬基( Aermacchi)聯合設計的高級噴射教練機，其外型設計案與李奧納多M-346幾乎相同，只是動力系統採用俄羅斯AI-222 發動機，M-346使用的是美國漢尼威F124發動機。

俄羅斯的Yak-130 於 2010 年投入使用，以替代老化的L-39信天翁式教練機。

Yak-130不僅是教練機，還具有輕型攻擊機能力。它具有9個外載掛點，可以攜帶機砲吊艙、火箭與短程空對空飛彈。比如緬甸軍政府就使用 Yak-130擔任空襲打擊機。

雖然 Yak-130不能取代伊朗老舊的戰鬥機，但這次交機，可以使伊朗恢復一部分的俄羅斯飛機製作信心。下一步就是看看 Su-35 是否會追隨 Yak-130 的腳步，也出現在伊朗。

報導稱，伊朗似乎正在準備Su-35的接收工作，飛行員正在接受了側衛-E 的培訓，甚至某基地出現Su-35 的全尺寸模型。