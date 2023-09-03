新莊警方昨日查獲2名逾其及失聯移工，2人稱要上樓拿私人物品，怎知屋內另有5名移工，見到警察後紛紛往陽台逃竄，經警力圍捕全數緝獲。（圖／警方提供）

新莊警方昨日在復興路一段發現有2名外籍移工形跡可疑，於是上前盤查，發現2名分別是逾其及失聯移工，當要將2人帶回時，2人稱要上樓拿私人物品，怎知屋內另有5名移工，見到警察後紛紛往陽台逃竄，經警力圍捕全數緝獲。

警方表示，昨（2）日15時許，新莊分局警員於新莊區復興路一段189號前見2名越南籍移工可疑，於是上前盤查，發現30歲阮男是逾期居留3年7月，另名27歲阮男則是失聯9月，警方要將他們帶回偵辦時，2人表示要上樓拿行李，警方因此將2人帶上樓。

警方上樓後屋內另5名移工見警方進入，紛紛往外逃竄，爬出租屋處陽台雨遮躲避警方查緝，經警力圍捕全數緝獲。分別為越籍移工25歲黃女失聯3月、26歲黎男失聯1月、20歲黎女失聯1月、23歲潘男失聯5月、30歲阮男逾期2年7月等5名。

全案訊後依入出國及移民法偵辦並移送移民署新北市專勤隊。警方將持續針對轄區日租套房、社區大樓、出租公寓等處所進行全面清查，以確保社區安寧，守護居民安全。