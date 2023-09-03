李又汝飾演兵家綺的女兒。（民視提供）

兵家綺加入《市井豪門》演出。（民視提供）

藝人兵家綺日前正式加入民視8點檔《市井豪門》，她飾演的角色張美芳曾是貴婦，因目睹命案現場，導致思緒都停留在當下時空，最後精神錯亂被送入療養院。近3年未拍攝8點檔的兵家綺，坦言一進劇組拿到劇本時，還是需要一點時間適應。尤其角色極具特色且可愛，因此在角色設定上，她特別設計獨特眼神，「演正常人其實簡單多了，因為精神時序錯亂，需花更多時間做演員功課」。

兵家綺很開心這一次仍然是演貴婦，只是難度5顆星的貴婦。她感慨道，多虧父母親讓她生得貴氣十足，因此在8點檔中幾乎都在演有錢人，為了角色服飾和配件，她也在網路上搜尋許多好物。這次飾演受創傷的貴婦，裝扮改以跳TONE顏色，穿著花蝴蝶裝，希望能保持高雅卻與往常的貴婦形象有些差異。

兵家綺與李又汝劇中飾演母女，戲外兩人竟然都有甲狀腺功能異常問題，讓她們直呼太巧合；兵家綺患有甲狀腺機能亢進，李又汝則是甲狀腺機能低下，兩人都是易餓體質，每當用餐時間到了，都會默契地說「該吃飯囉」，吃完還會互相提醒對方要吃藥。

這次與兵家綺再次合作，李又汝表示非常感謝她在《春花望露》時期的教導，並給予新人的她鼓勵，還教她如何消化台詞，這次搭檔演母女，希望能讓兵家綺看見她的成長。但她笑言，第一個鏡頭因為求好心切而NG了，「這就是莫非定律，越想做好就會失誤，最後告訴自己平常心，全心再投入演出中」。

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