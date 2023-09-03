2025年全運會主場館「虎尾高鐵運動園區」完工示意圖。（雲林縣府提供）

雲林縣府承辦2025年全國運動會，將在虎尾高鐵特定區興建可容納1.5萬人的全新田徑館，造價原預估12.4億多元，因營建物調上漲8％、9％，加上停車場、籃球場、周邊景觀未一併設計，經費追加3億多元，雲林縣長張麗善日前向行政院長陳建仁陳情，盼教育部奧援補助。

2025年全國運動會共有34項比賽項目，雲林縣內唯一大型運動場館斗南田徑場設備老舊、空間不足，為提升全運會品質，縣府決定在虎尾建成路、永興路口的一塊10公頃高鐵特定區土地，耗資12.4億元新建符合國際級規格的全新田徑場「虎尾高鐵運動園區」。

縣府教育處表示，主場館將是國家級認證的400公尺田徑場，建築物3樓高，1樓有行政管理辦公室、暖身場、教練選手空間、商業空間；2樓為行政區、看台區；3樓為賽事事務空間、看台區，可容納1萬5000名觀眾，將是雲林縣最高規格的運動場所，日後也可做為大型活動的表演或競賽場所。

教育處主辦「虎尾高鐵運動園區」設計案歷經多次設計審查，修正意見多達20、30項，目前距離正式啟用僅剩2年時間，時程緊迫，教育處本月將完成發包，交由工務處接棒監造。

工務處長汪令堯指出，原設計12.4億元並未包括周邊景觀、籃球場、停車場工程，這3項加起來需1.9億元；此外從設計之初到目前營建物調已上漲8％多，也需再追加1.1億元，總計多出3億元。

本案雖將作為2025年全運會賽事之用，但尚未獲教育補助，15億多元需由縣政府自籌，縣長張麗善日前趁行政院長到雲林視察，當面向陳揆陳情請教育部奧援。

據了解，依照慣例中央補助國家級賽事場館經費至少3成，虎尾高鐵運動園區造價15億多元，若能獲補助5至6億元，就可大大減輕縣庫負擔，雲林縣府盼全額補助；若無法獲中央補助，下下策將以3年執行預算，分期付款。