日本自8月24日起，將福島第一核電站遭放射性汙染廢水排入太平洋，這些核汙水足以裝滿500座奧林匹克標準游泳池，若不中止，預計要持續排放30年。除台灣蔡政府外，日本周邊國家對此反應均十分強烈。前立委蔡正元點名曾絕食抗議核四的前民進黨主席林義雄稱「協尋失蹤人口！」

大陸海關總署24日當天宣布立即全面禁止日本水產品進口；香港和澳門政府則宣布包括福島和東京在內的日本10都縣的水產品禁止進口；韓國民眾已發起拒吃海鮮運動，漁產消費量減少了1/4；北韓外交部則聲明，日本此舉嚴重威脅人類的安全及未來，必須立即停止。

主張非核家園的蔡政府對此反應卻十分溫和，完全沒打算要對日本提出任何抗議。原能會表示，已啟動每日監測預報，目前看來排放符合安全標準。漁業署則說，水試所的試驗船會從9月開始到北太平洋漁區採集水體和魚體樣本，以建立排放前後的數據資料庫。駐日代表謝長廷日前表示，其實台灣3座核電廠的廢水也是排放入海。意思是大家半斤八兩，台灣沒什麼好抗議的。他還稱「微量放射性元素對身體有益」，引發爭議。

「反核偉人在哪裡？」蔡正元2日在臉書發文稱「協尋失蹤人口」，質疑面對日本排放核汙水，號稱反核汙染的環保人士林義雄卻不見了？

根據《中時新聞網》報導，林義雄在馬政府時期反對核四興建，展開絕食（只喝豆漿）抗議，後來前總統馬英九宣布停建核四。蔡政府上台後重啟核二，林義雄卻神隱未表態。至2018以核養綠公投發起，林義雄再度現身表示反對。而對日本近日排放核汙水，林義雄神隱至今仍未表態。

國民黨台北市議員徐巧芯留言回「還有雲豹小公主跟雲豹把拔人呢？」網友表示「標準的說一套做一套」、「從頭到尾只是一個笑話」、「路遙知馬力，日久見人心」、「大哥哥餒！」、「道德勇氣一碰到日本就消風，差勁」、「明年換黨執政，協尋人口就自動出現」、「他還在嗎？」