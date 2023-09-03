台南市龍眼幾乎全數收成完畢。（台南市農業局提供／程炳璋台南傳真）

海葵颱風登陸，台南市各項農作預作採收，秋節應景的文旦幾乎已採收完畢放置集貨場，易因大雨造成災損的養殖漁業，提醒漁民預作防範措施，畜牧業多在室內，台南市農業局盼農漁畜牧業安然度過4年首度登陸的颱風。

台南市農業局表示，上波蘇拉颱風雖未造成農損災情，已讓農民心生警惕，台南應景的秋節文旦幾乎已採收到集貨場，龍眼、酪梨也完成採收，柑橘類與洋香瓜剛種植不久，還在生長期，果實甚小，較難因風雨發生落果。

在漁業部分，台南市養殖業在7月底逢杜蘇芮颱風時，安南區有12口魚塭潰堤，漁民提出申請，目前正辦理修復補助。

這次海葵過境伴隨強風暴雨，養殖業者最擔心海水濃度變化，對較敏感的養殖種類如文蛤、白蝦與牡蠣，容易因濃度變淡而死亡，一旦魚塭溢流、潰堤也會造成魚類流失虧損。另外強風容易導致水產設施損壞。

台南市農業局漁業科已提醒漁民鞏固壁岸、疏通排水設施、檢修備用發電機與抽水機正常運作、留意降雨造成魚塭鹽度與水質變化。

在畜牧部分，台南市畜禽養殖以室內飼養為主，影響較小，但對穿心颱仍嚴陣以待，呼籲飼主加強固定建物設施、檢查電路與水路安全。

台南市農業局長李建裕表示，倘農作或養殖有災情出現，可立即通報土地所在地的區公所，依相關規定辦理補助。