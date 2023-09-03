新北市中和區中山、福祥路口發生一起車禍，特斯拉於左轉道右轉擦撞電動車，遭程女騎士頭昏。（圖／警方提供）

今（3）日下午12時許，新北市中和區中山、福祥路口發生一起車禍，1名47歲特斯拉駕駛蕭男在中和路的左轉專用車道上，準備右轉中山路二段往永和方向行駛，與64歲許女騎乘微型電動二輪車發生碰撞，導致許女頭暈不適，由救護車送往醫院救治。

警方表示，經初步了解，蕭男駕駛自小客車在中和路的左轉專用車道上，準備右轉中山路二段往永和方向行駛，與騎乘微型電動二輪車，由中和路外側車道直行往福祥路方向行駛之許女發生碰撞，本分局獲報後立即到場處置，雙方均無酒駕，後續肇責將再釐清，蕭男違規部分則依規定告發。