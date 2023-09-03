64歲「綜藝大哥」胡瓜，養生有道，今（3日）在臉書分享在健身房重訓的帥氣自拍照，「颱風天要幹嘛，當然是健身嘍」，吸引許多網友按讚「哇…瓜哥瘦好多..肚肚都不見了」、「瓜哥～帥成這樣」，女星方馨誇獎他「好強壯的手臂」、英文老師徐薇也直呼他為偶像：「哇！瓜哥這肌肉」。

年輕時是海軍陸戰隊出身的胡瓜，近年相當注重養生，先是勤練瑜珈，近期還接受營養師的建議開始重訓，他上月七夕情人節，也在臉書公開健身房倒立照片，寫著：「最近，有回到陸戰隊的感覺，下次挑戰蛙人操。」