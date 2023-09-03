最近在國際上極受矚目的諾和泰(Ozempic)以及類似藥物正在改變世界對肥胖症的認識。肥胖問題的專家指出，最新的研究證實肥胖與意志力的關係並不像原先想像的那麼大，真正影響肥胖現象的其實是生物學因素。

《華爾街日報》報導說，像諾和泰這類針對糖尿病和肥胖症的新型強效藥物的成功表明，生物化學作用在決定個人體重問題上非常重要。多年來的研究表明，是大腦在決定人們身上應該攜帶多少脂肪，它通過調節人的進食量來維持設定的脂肪量。諾和泰及其姊妹藥物維格威(Wegovy)和另一種類似藥物蒙紮羅(Mounjaro)所應用的原理正是降低大腦的設定值，通過大腦的生物化學作用來減少饑餓感，使人更快地產生飽足感。

內分泌專家霍爾珀林(Florencia Halperin)博士說，這與意志力和個人選擇無關，這完全是你的大腦在驅動你的行為。病人在服藥後饑餓感會降低，更快地感到飽足感，只要病人持續服藥，大腦內新的脂肪設定值就能保持下去。

美國人每年要花掉數十億美元用來減重，但超重的人數卻越來越多。根據最新統計，近42%的美國成年人患有肥胖症，而1999年這一比例僅為31%，另有1/5的兒童也有肥胖症。肥胖症患者更容易罹患心臟病、中風和糖尿病，每年治療肥胖症的費用超過1700億美元。

報導指出，像諾和泰這類藥物出現帶來生物學方面的重要啟示，不少使用者發現，這種原先用於糖尿病藥物不但有助於減肥，還幫他們克服了暴飲暴食或者酒癮、煙癮。這些新藥推翻了一些關於體重和健康的長期假設。肥胖症治療專家、威爾康奈爾醫學院(Weill Cornell Medical College)代謝研究教授路易·阿龍內博士(Dr. Louis Aronne)說，這些藥物證明病人是對的：「肥胖不是他們的錯」。

報導指出，肥胖症的流行是新舊幾股力量在人類身上碰撞的產物：人類幾千年來努力覓食形成的生物學特性，但是現在大部分日常生活都是坐著，加上大量廉價的加工食品的熱量、糖分、鹽分和脂肪含量都很高，一旦吃起來就很難停下來。

專門研究肥胖遺傳學的教授露特．洛斯(Ruth Loos)說，有些人遺傳上的基因變異組合會容易發胖，因此即便在意志力克制下減重成功，長期下來體重終究還是會反彈。

脂肪設定值會在人的一生中隨年齡增長自然而然地發生變化，例如嬰兒時期脂肪會減少，女性懷孕與更年期時體重會增加。但這個設定值通常變化較小，一般也就增加或減少幾磅。但是，波士頓肥胖與代謝研究所(Obesity and Metabolism Institute)所長卡普蘭博士(Dr. Lee Kaplan)說，對於肥胖症患者來說，這個設定值系統已經失調，體脂需求會上升到更高的設定值。因此，是肥胖症導致暴飲暴食，而不是暴飲暴食導致肥胖症。

目前開發出來的新藥基於一種名為胰高血糖素樣肽1（或GLP-1）的激素，藥物開發人員最初對它感興趣是因為它能調節血糖，首批藥物在2005年被批准用於治療糖尿病。維格威是美國食品藥物管理局(FDA)批准用於治療肥胖的唯一一種GLP-1藥物，而諾和泰則被批准用於治療糖尿病，預計FDA很快將批准蒙紮羅用於減肥目的。