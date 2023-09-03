日勝生加賀屋推出長青樂享住宿壽宴包套一站式體驗，量身包裝3款樂齡提案，搶攻重陽孝親商機。（日勝生加賀屋提供）

「樂活部屋食養生趣」獨享專屬禮遇，管家接待提供客室榻榻米空間裡品嚐現打抹茶，不受外界打擾。（日勝生加賀屋提供）

「天翔廳」林田昌人(Masato Hayashida)料理長秉持「從食材開始創作」的料理精神烹製佳餚美饌。（日勝生加賀屋提供）

樂齡專案可加購頂級奢華日本施舒雅Socié SPA，芳療師依照不同膚質量身搭配，規劃個人化香氛課程。（日勝生加賀屋提供）

白磺大眾美人湯讓旅客沉浸於全日式湯池的溫柔膚觸，靜謐歸零之感彷彿置身於京都溫泉般。（日勝生加賀屋提供）

搶攻九九重陽孝親商機，充滿日式風韻的北投日勝生加賀屋推出長青樂享住、壽包套一站式體驗，即日起至10月31日於官網獻上「大人囝仔樂齡遊」專案，量身包裝3款樂齡提案，有吃有住有玩，讓長輩樂享美好假期。而年滿(含)60歲長輩住房，再加碼送雙人岩盤浴體驗課程專屬禮遇、樂齡住房禮金1000元，還有頂級日式SPA加購優惠。

「大人囝仔樂齡遊」專案中的「長青樂齡好時趣」一泊二食專案，入住日式園景雅緻套房，平日19250元起，搭夕膳及早餐餐食、和風宇治甜點、專屬房內奉茶服務，9月入住可提早3小時進房，平假日皆適用，日限2間。

另一款「樂活部屋食養生趣」一泊二食平日體驗案，平日限定獨享價21450元。入住日式園景雅緻套房享當天晚膳和隔日早餐、和風宇治甜點，更貼心升級管家接待，提供專屬房內奉茶服務及房內用餐，由管家把餐食送到房間讓客人享用，在客室榻榻米空間品嚐「天翔廳」林田昌人（Masato Hayashida）料理長依旬而食所製作的會席套餐，以日本職人精湛手藝，蒐羅當季旬鮮與在地食材，是食藝、食材與食器都精采的五感饗宴。賓客可不受外界打擾，身心靈放鬆沉浸日式頂級奢華的度假氛圍裡。周一至周四可提前3小時入住，專案得提前3日預約。

專屬禮遇中獨有的雙人岩盤浴體驗，岩盤浴號稱「乾式溫泉」，北投石則是唯一以台灣地名命名的珍稀溫泉礦物。岩盤浴過程藉由變換趴、躺的姿勢溫熱身體不同部位，幫助排汗和促進循環，讓旅客感受道地日本玉川溫泉著名的湯療文化。岩盤浴結束後可前往觀賞管家茶道表演，品嚐現打抹茶，體驗日式極緻一期一會款待服務。

另外，樂齡專案可加購頂級奢華日本施舒雅Socié SPA，芳療師依照不同膚質量身搭配，規劃個人化香氛課程，每到季節變換，預約療程的客人一周近達上百組，人氣頗高。

如果沒有住宿打算，業者推薦深受好評的餐飲加泡湯一日暢遊案，可選「天翔廳」夏季午膳或晚膳彈性搭配大眾池、雙人獨立湯屋。9月平日限定「非日常樂齡養晨半日遊」專案，凡年滿60歲(含)長輩，每位999元加1成，每日限量男女湯各20位，可在「天翔廳」品嚐純日式早餐，暢享白磺溫泉池、山泉冷水池、烤箱、蒸氣室等舒適休憩空間，還有深受國外泡湯客喜愛的「足湯」設施，用美味與好湯撫慰身心。

今年宴會廳首次推出10人即成行的「賀歲有禮 壽比南山」慶生會席，以日式「高御膳」個人會席料理套餐取代圓桌合菜。每人2980元起，享有果汁無限暢飲、全家福合照含相框、專屬壽字裝飾及慶生拍照道具；而壽星專屬禮為全客製、價值3000元的「亮金酒瓶雕刻」1瓶。年滿60歲大壽的長輩，還可體驗日式祝壽服飾儀式。預訂假日專案，每滿10人贈送老松上饡雪梅清酒1800ml1瓶；滿20人以上免費歡唱卡拉OK。

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