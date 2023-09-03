INFINITE大跳〈BTD〉蠍子舞。（D-SHOW提供）

韓國男團「INFINITE」本周末2天在新北工商展覽館舉辦演唱會，時隔7年在台合體開唱，2場共吸6000人朝聖，今（3日）是演出最後1天，氣氛更加熱烈，南優鉉開場高喊，「今天每個人回家聲音都要啞掉，等到你們的聲音重新恢復之際，我們會再次回來的」，更巧妙運用〈Nothing's Over〉中的歌詞，搞笑說「不可以見別的男人，死掉、死掉」，要粉絲不可以變心，但講完後也趕緊向全場道歉，用中文直喊「對不起」。

與前一天不同，INFINITE開場一身黑色西裝，以出道曲〈再次回來吧〉帥氣揭開序幕，接著一連演唱〈BTD〉、〈The Chaser〉、〈Paradise〉、〈Last Romeo〉等多首金曲。6人不僅輪流用中文自我介紹，也努力秀出多句中文問候台粉，李成種表示「很高興見到你們」；南優鉉說「感覺比昨天的聲音更大，非常好」；張東雨甜喊「昨天見過今天又見面很幸福」；金明洙（L）則問「準備好要開心地玩了嗎？」李成烈也說「很久沒見到，感覺好激動」，開場不到30分鐘氣氛就超嗨。

開場沒多久，南優鉉就不斷暗示「哪邊的聲音比較大，我們就會往那邊去」，他們也好奇「有沒有今天第一次看到INFINITE的人」，看到有粉絲舉手，南優鉉也立刻走下台親自訪問：「第一次見到本人的感想如何的？」粉絲激動喊「超帥的」，其他歌迷見狀也紛紛舉手喊「我們也是第一次看」，被南優鉉識破，笑虧「少來，你們騙人精」，演唱到〈Entrust〉和〈Cover Girl〉時，果然6人就衝下台繞場一周，簽名、自拍、比愛心樣樣來。〈Man In Love〉再度下台丟簽名球；安可環節第一首歌〈Wind〉時，全員又第三度下台，瘋狂放送粉絲福利。