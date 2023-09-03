頭份市立圖書館啟用至今已有40年，頭份市公所去年規畫斥資3.5億元，將自強社區活動中心改建為新設圖書館，但地方意見不一，認為興建案可能引發噪音、交通瓶頸等問題，讓新設圖書館一案經費送審仍舊「卡關」。市長羅雪珠3日表示，新設圖書館是地方共識，將持續與代表會溝通，給市民朋友1座完善的閱讀空間。

頭份市立圖書館原為「林為寬紀念圖書館」，1983年落成啟用，由林為寬後代捐給苗栗縣政府，2000年由頭份市公所正式接管，2015年頭份鎮升格為縣轄市後，更名頭份市立圖書館。

雖然頭份市圖書館分別在2000年、2014年整修過室內空間與設施，但場館啟用至今已40多年，總面積260坪，僅有地上兩層和地下1層的建物，許多市民迭有反映，盼望能有個更好的圖書館。

頭份市長羅雪珠說，頭份市人口目前有10萬餘人，是全縣最多人口，鄰近三灣鄉人口6千餘人，兩地圖書館卻差不多大小，很多鄉親反應現有圖書館空間太小，希望新建新的市立圖書館，因此市公所提案自強聯合文教大樓改建新設圖書館。

根據市公所提出規畫，預計斥資3.5億元，將強聯合文教大樓改為新設頭份市立圖書館，規畫5層樓建築，地下1、2樓為停車場，1到5層樓則為活動中心、長青學院與圖書館等使用。

頭份市民代表會副主席張家榮說，新設圖書館是眾人共識，但建案造價不斐，大家都希望是最好規畫，尤其圖書館是需要安靜的環境，有多位代表是擔心若建置綜合活動空間，可能會互相影響，加上自強聯合文教大樓前方的自強路與東興路口，是交通繁雜路段，動線也是一大考量。

對此，羅雪珠表示，頭份市寸土寸金，不易尋覓興建地點，經盤點僅有自強聯合文教大樓是較為合適的市有用地，代表會提出的擔憂，會設置隔音防噪音設施，停車場動線也會做好規畫，目前興建圖書館規畫費約2千萬元，她會再送代表會審議，盼能得到支持。