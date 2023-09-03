中颱「海葵」已登陸台灣本島造成不少災情，為備戰颱風的襲擊，金門縣長陳福海今(3)日邀集各局處召開防颱工作整備會議，要求大家參酌杜蘇芮颱風經驗，針對易淹水、傾危路樹、路口廣告招牌、停電搶救、交通訊息發布等事項提前因應。陳福海表示，隨著颱風持續逼近，金門也將進入警戒範圍，對於攸關民生的停水停電、樹倒封路等可能發生的災情事項，縣府團隊務必提早備好人力、物資、機具，才能在風災後迅速排除以減少鄉親的不便。

根據中央氣象局資訊，海葵颱風路徑持續向西移動，預測暴風圈將於4日觸及金門，縣長陳福海今日一早即先前往地區主要幹道、易淹水路段巡視，並在中午前召開「海葵颱風防災防颱工作整備會議」，邀集督導各局處業務的參議王登緯、許績鑫，消防局長呂英華、建設處長張瑞心、觀光處長李銘培、工務處副處長陳家輝、林務所長鄭向廷、養工所長胡家睿，以及縣長室秘書群與會。

陳福海表示，距離前一次杜蘇芮颱風來襲僅一個多月，希望各單位借鑑上次颱風的經驗，能提早修正改善整備工作，多一分準備就多一分的防颱能量，多一分防颱能量就減少一分對鄉親的不便。

有關此次颱風對明(4)日將上班、就學的鄉親可能帶來的影響，陳福海也要求消防局、人事處持續彙整颱風最新動態資訊、金門地區風力雨勢預測，作為後續是否發佈停班課訊息的參考。

據幕僚透露，為了強化金門的防颱資源，陳福海昨日即提前與中央災害應變中心聯繫，針對電力、農民災損、民生物資等尋求包括經濟部、農業部、內政部等中央單位預劃支援。以電力搶修工作為例，陳福海要求中央能夠提前讓台電派員進駐以免發生像上次風災後支援部隊無機可乘的情況，因此今日上午兩架軍用運輸機就搭載台電搶救班與工程車、機具進駐金門。

由於中颱海葵通過台灣中央山脈後路徑與威力仍存在變數，消防局也預判颱風滯留時間恐相對較長，颱風前後帶來的雨量也可能隨之增加。對此陳福海要求建設處、工務處，對於農畜業現況、易淹水區域以及有危險之虞的大型廣告鷹架等工作要先行掌握因應措施。

而在颱風來臨前，金門的海空運輸單位已先行取消全日航班，陳福海也指示觀光處要掌握因風災滯留旅客數量並即時提供海空運復航資訊以及關心機制。同時對於小金門鄉親的出入要道，陳福海也要求觀光處掌握風力預測情況，更精準的拿捏金門大橋的封橋與開放時間，盼在兼顧安全的同時也要注意小金門鄉親通行的需求。

對於隨海葵颱風進逼而持續增強的風勢，陳福海依據前次杜蘇芮期間金門縣災害應變中心的數據為例，預估將有大量電話訊息湧入，因此也要求應變中心一級開設後，統整單位消防局要將訊息按優先次序排列、即時且確實的交由對應部門協處，以有效迅速地解決災情問題以及鄉親們的不便。