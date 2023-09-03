資本額50萬剛成立的公司、老闆只出資1000元的「超思」，被質疑為何能標到上億元的雞蛋採購案。農業部表示，超思絕非一人公司，與長期進口雞蛋業務的吳記蛋品有親屬關係。農業專家「Lin bay 好 油」林裕紘表示，看到農業部的解釋，越來越讓人覺得莫名其妙，農業部稱，吳記這個家族的公司進口大量的雞蛋做水煮蛋，所以成立超思公司把業務獨立出來。他質疑。由超思獨立出業務辦理進出口，那超思今年2月為何還辦歇業？

林裕紘今(3日)在臉書粉專貼文表示，看到農業部的解釋，越來越讓人覺得莫名其妙，農業部自爆超思有母公司，是長期從事蛋品工作的岡山吳記蛋行。這家岡山吳記蛋行，在97年04月30日已經歇業，難道過去16年的時間都是辦了歇業，然後繼續經營的狀況？母公司背景雄厚？請問母公司都歇業了，要怎麼背景雄厚？

Lin bay好油接著指出，岡山吳家老大在岡山從事蛋品運銷，10幾年前去世，遺孀就是秦語喬，之後吳記蛋行就結束營業了。而老三吳拯快30年前跑來台北開吳記蛋品公司，主要做的就是蛋品的加工，還有一個品牌叫MR.WU EGG。農業部稱，這個家族的公司進口大量的雞蛋做水煮蛋，所以成立超思公司把業務獨立出來。

Lin bay好油更質疑，超思公司今年2月24日都歇業了，然後3月馬上重新恢復營業，開始做上億的進口雞蛋的生意，獨立出業務辦理進出口，那還會辦歇業？所以農業部的說法都指向吳記蛋品，根據國貿局的網站的資料，吳記蛋品5年內出口都沒有成績。農業部卻說有大量進口，但在數據上真的看不太出來。所以農業部的解釋，好像都對不起來，是不是應該回去準備換一個說法？