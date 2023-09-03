南投縣仁愛鄉平均風力7級以上，4日停班停課。

海葵颱風登陸後為東台灣帶來強風豪雨，南投縣仁愛鄉因為平均風力達7級以上，南投縣政府宣布仁愛鄉4日停止上班停止上課，另外信義鄉公所應變中心則將開會後，晚間8時宣布。已通知鄰近台中市政府、彰化縣政府、苗栗縣政府及雲林縣政府。

仁愛鄉公所指出，海葵颱風處路後，合歡山頂3日中午12時曾測得14級強陣風、平均風力8級，廬山傍晚5時也測得10級強陣風，由於海葵颱風速度慢，擔心持續影響台灣，決定4日持續停止上班停止上課。