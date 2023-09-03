張凌赫飾演生性不喜歡被約束的公子哥「宮子羽」。（iQIYI提供）

虞書欣飾身心遭殺手組織控制的刺客「雲為衫」。（iQIYI提供）

愛奇藝古裝劇《雲之羽》2日開播一次上線3集，瞬間登上微博熱搜，這也是《蒼蘭訣》中的「長生花CP」虞書欣、張凌赫二搭的作品，兩人劇中飾演身不由己的刺客與個性叛逆的公子哥，在謊言與危機交織中，不知不覺間愛上彼此，展開虐戀。故事描述身心遭殺手組織控制的刺客「雲為衫」（虞書欣 飾），賭上重獲自由的機會，接下潛入宮門的任務，偽裝為備選新娘，而生性不喜歡被約束的公子哥「宮子羽」（張凌赫 飾）則是在一夜之間失去父兄，臨危受命成為家族掌門人，他也因此一步步走進「雲為衫」設好的圈套中，兩人將面對的身分矛盾跟情感拉扯，也成為全劇看點。

虞書欣為戲吃了不少苦頭，甜妹形象反轉演出冷血刺客，第一集就上演泥漿肉搏打戲，她在泥漿中摸爬滾打，令觀眾印象深刻，她說：「工作人員很早就對我打預防針，發訊息跟我說泥漿這場戲會非常非常辛苦，要我一定要忍耐之類的，我回說『放心，我一定可以做到！』」到現場後，她一派輕鬆地看著滿地泥漿的場景打趣說：「很不錯啊！很像巧克力廣告。」拍攝時，只見她整張臉被按到泥水裡，眼睛、嘴巴、鼻子、耳朵全沾滿泥漿，聽到工作人員喊再來一次，她也敬業地立刻躺回原地，甚至不忘賣萌，她透露其實沒有覺得特別辛苦，只是她記得那天很冷，一些武打動作比較難俐落地做到位。

張凌赫劇中因為從小喪母，導致性格叛逆，但體弱纖細，甚至被茶樓姑娘虧「你真是白長了一副這麼好的皮囊，又高又壯、舞刀弄劍的卻這麼怕冷。」道出他角色的病嬌特質。不打算參與宮門事務的他，卻因為父兄遭到殺害，不得不在背上刺上秘紋，扛起掌門重任，終生無法離開舊塵山谷，美男落淚鏡頭讓粉絲看了忍不住說：「張凌赫怎麼這麼會哭啊！看見他掉眼淚，就想把全世界都想送給他。」

虞書欣在《雲之羽》中用盡心機想博取張凌赫的關注，為了惹他憐惜，甚至試圖大膽自曝弱點，而每每面臨危機時，同樣被送進宮家當臥底的上官淺（盧昱曉 飾）總會及時搭救，她外表柔弱無害，遇事卻果斷、心狠手辣，與看似冷酷內心卻柔軟的虞書欣形成強烈對比，兩人都渴望完成任務後，能逃離組織重獲自由，讓網友笑稱，這段相互救贖的暗黑姐妹CP也很好嗑。除了二搭的虞書欣、張凌赫演技火花備受矚目外，《雲之羽》也找來陳都靈、曾舜晞、曾可妮等人特別演出，原聲帶歌曲則集結張杰、毛不易、周傳雄、陳楚生等歌手演唱，為作品添色。