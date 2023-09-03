被譽為「第三代坦克里程碑」的俄羅斯T-14阿瑪塔坦克(Armata tanks)，結束了它們的戰場實習任務，俄羅斯官方媒體宣布，軍方已從烏克蘭前線撤回所有的阿瑪塔坦克，其間沒有損失。

俄羅斯國營媒體塔斯社(Tass)報導，俄羅斯南方集團軍群在直接突擊行動中，使用了多輛阿瑪塔主戰坦克，是該型坦克的首次實戰洗禮。消息人士表示：「使用阿瑪塔的目的，是測試和觀察新坦克在實際戰鬥環境中的表現….現在這些坦克已已從前線撤出。」

有一些T-14在戰場的照片，但是時間不明，地點也不明。英國情報部門官員認為，俄羅斯不太可能把T-14派到戰鬥環境中，因為該型坦克過於稀少，損失不起。

報告總結道：「俄羅斯部署 T-14，顯然只是主要是為了宣傳目的。就我們所知，T-14的產量非常有限，可能只有幾十輛，而指揮官不太可能在戰鬥中派出這種裝被上層特別要求保護不能損失的裝備。」

T-14是俄羅斯下一代主戰坦克，它革命性的設計，是無人化砲塔設，3名乘員都集中在前車身，開砲射擊都以遙控化處理，這使得它不同於任何現役主戰坦克，有其獨特的優點和缺點。

最大的優點就是安全性，砲塔遭擊毀後，就算彈藥殉爆，也不至於波及前車身的乘員們，也就有更好的逃生機會；但缺點是要是遙控設備受損，坦克所有武器，包括機槍都無法使用。

T-14首次出現在2015年的紅場閱兵，原計畫在2017年開始量產，到2020年生產 2,300 輛坦克，以汰換T-72/80；但是生產進度極為緩慢，一年都生產不足5輛。這是因為該坦克應用了相當多的西方電子元件，比如觸控式面板。在2014年克里米亞危機之後，西方就不再提供俄羅斯關鍵電子元件，導致T-14幾乎無法再生產。