海葵颱風來勢洶洶，許多人因為風雨選擇透過外送解決一餐。宜蘭一位爸爸表示，今（3）日他用外送訂購了宜蘭知名牛肉麵的幾份餐點給孩子們享用，沒想到卻在其中一袋餛飩湯中驚見超肥大蟑螂，「人生第一次遇過那麼大隻的」，貼文曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」發文指出，他在某家牛肉麵餐廳訂了外送，收到餐點時卻發現一袋餛飩湯中出現一隻大蟑螂，最後他很無奈的丟了全部餐點，也向外送平台申訴、獲賠65元，原PO感嘆，「長那麼大沒見過油蔥酥那麼大，還原裝的有腳跟鬚」。

對此，許多網友紛紛回應，「太噁了吧」、「這真的太誇張了啦」、「你吃的不是牛肉麵，是蟑肉麵」、「能包到這麼大隻，店員也是該去看眼科了」、「這麼大隻沒看到？」、「清湯燉蟑螂…很補喔」、「交給環保局檢舉」。

原PO透露，其實發現異狀後他有跟店家進行聯繫，對方卻只要他們取消訂餐或是補送一份湯，他只好強調，「請問我就叫你們要換湯了，你還要補湯給我幹嘛啦，這誰敢吃啦」，完全不正面回答他的狀況該如何處理，讓他怒轟「處理態度實在爛…」。