國民黨台北市議員徐巧芯點名農業部專案進口的「巴西帶殼蛋」氯黴素超標，食用恐致癌，質疑謀財害命。衛福部食藥署今(3日)發布新聞稿表示，今年截至8月底巴西進口雞蛋檢驗75批，有1批驗出抗生素，共83.8公噸退運銷毀，未流入國內市場。粉專「政客爽」質疑，之前新北幼兒園案被綠營抹黑成餵毒案，結果司法證明是烏龍一場，那超思進口的巴西蛋呢？這8000多萬顆雞蛋沒抽驗到的部分，並不清楚有沒有流到市面？

徐巧芯在臉書指出，根據食藥署8月報告，超思從巴西進口的近8.4萬公斤雞蛋被檢驗出氟甲磺氯黴素0.021ppm、氟甲磺氯黴素胺0.008ppm，氯黴素具骨髓毒性，高濃度恐引發再生性不良貧血、致血癌疑慮，顯然違反《食品安全衛生管理法》第15條「動物用藥殘留標準」相關規定。

政客爽今(3日)在臉書發文表示，原來資本額50萬的一人公司超思，進口的巴西蛋被抽查出具有「氟甲磺氯黴素」。氯黴素具骨髓毒性，濃度高時恐引發血癌！之前新北幼兒園餵藥，民進黨抹黑成餵毒案，結果司法證明是烏龍一場，那超思進口的巴西蛋呢？

「而這8000多萬顆雞蛋沒抽驗到的部分，並不清楚有沒有流到市面？」政客爽質疑，政府都用一句要提告就想撇清所有問題，這樣負責任嗎？沒有足夠的雞蛋量供應全國，問題在於蔡政府的長期規劃，臨時緊急進口巴西蛋，結果把品質交給一間資本額50萬、1人公司、老闆只出資1000元、沒有倉儲冷練 （鏈）、公司地址在民宅 的公司來進口，「這本身就很荒謬啊～！」

政客爽直呼：「好了啦！陳吉仲不要躲在後面，只有當農業部長的時候才有勇氣淋雨面對，你起碼出來哭一哭表演一下吧？」

網友表示「可憐的百姓，支持這樣的政府糟蹋我們自己，謀財又害命的詐騙集團要輪替」、「寧可相信有鬼也不相信民進黨的嘴」、「一句一切合法就要糊弄過去？我們台灣人們可真好騙」、「最扯是不是說從頭到尾沒缺蛋嗎」、「這是有民主進步黨價值的雞蛋！」