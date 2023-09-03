李玟生前曾擔任《中國好聲音》導師，近期她抗議賽制不公的音檔、影片曝光，再加上還有學員發聲後，在往上掀起一連串風波，該節目也遭停播調查。不過，近日有名自稱節目鐵粉的微博博主發文力挺，貼文曝光後在網路上掀起兩極討論聲浪。

自李玟音檔流出後，《好聲音》的風波持續延燒，不僅被揭露有花錢買榜、買導師轉身、帶風向等負面傳聞流出，連歌手那英都被捲入風波中，宣布澳門演唱會延期。然而，即使該節目宣布停播調查，且節目組發出律師聲明澄清，相關風波仍持續吸引網友關注。

近日，微博上有一名自稱是《好聲音》多年老粉的人發文，其內容力挺該節目復播，表示：「黑幕是黑幕，李玟的事就譴責該譴責的人。」直言自己身為一個普通人，只想好好地看節目當作工作之餘的消遣。此外，文中更以美國已故「流行樂之王」麥可傑克森(Michael Jackson)為例，指出他就算身陷爭議，但他的作品仍值得被後世銘記，呼籲不能「因一點事就全盤封殺。」

貼文曝光後，在陸網上引發兩極輿論聲浪，有人表示：「很難不支持，不然我開的會員，會有2個星期白費了」、「當然支持復播，但要先調查好。」不過，也有另一派網友提出自身的觀點：「不能只關心自己舒服，而不顧社會正義」、「先查了再說，藝人有問題要封殺，節目有問題呢」、「五年都沒發文和點讚的帳號，突然支持復播，就很難評。」