海葵颱風今天入夜後持續增強，新竹市長高虹安今天下午5時30分召開海葵颱風災害應變中心工作會議並坐鎮應變中心，指示各局處及協力單位，務必持續強化防颱整備工作；而民眾最關心的明天是否有颱風假，最晚將會在今晚9時宣布。

高虹安今晚於應變會議中，指示各局處保持戒備，尤其新竹市已出現8級強陣風，入夜後風勢將更強，針對各項公共及私人建築工程應要求加強起重機、鷹架、圍籬穩固作業，嚴防傾倒或坍塌，如有災情發生時也請警局派員協助交管以確保用路人安全。

另路樹傾倒如影響安全或阻礙交通的部分，也請相關單位務必第一時間出動以確保市民安全及解決民眾交通的不便。她同時感謝軍方預置兵力及機具待命、海巡單位協助維護海岸安全及各民間單位預派搶險人員待命。

消防局指出，非常感謝各友軍大力支援並進駐災害應變中心，依據氣象預報竹市半夜將可脫離暴風圈，並解除陸上颱風警報，屆時將視狀況調整應變中心為強化三級開設，由消防局應變小組留守，另各單位應變小組及協力廠商亦將維持整備，待命應變，希望在大家的共同防災作為之下，能讓新竹市民平安渡過海葵颱風的威脅。