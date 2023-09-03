澎湖明（4）日停止上班、上課。（澎湖縣政府提供／許逸民澎湖傳真）

中颱海葵今日下午從台東縣登陸，今天晚上6時起澎湖風雨會再增強，風勢強勁強陣風可達11至12級，而依據中央氣象局發布之風雨預報資料，明日海葵暴風圈將籠罩澎湖，風力已達停班停課標準，澎湖縣已公告9月4日（星期一）停止上班、停止上課！

澎湖縣政府提醒，颱風期間非必要請避免外出，並做好防颱措施！

截至今日下午4時止，澎湖災害應變中心並未受理災情通報，也就是無災情傳出。而受到海葵颱風侵襲影響，明日海運全中斷，9月4日全日澎湖往台灣本島空中航線的航班亦全部取消，取消班次合計共43航班（澎湖往台北13班次、澎湖往台中11班次、澎湖往嘉義1班次、澎湖往台南3班次、澎湖往高雄15班次），影響旅客約為4000人次。

後續仍持續觀察颱風動態，並依實際狀況機動調整航班。

民航局馬公航空站指出，9月5日澎湖往台灣本島各航線的機位目前皆已訂位客滿。同時，馬公航空站也提醒旅客明（9／4）日澎湖往台灣本島航班皆取消，為顧及旅客安全及航空公司作業人員安全，航站進行防颱整備作業，航空公司當日無提供櫃檯作業服務。