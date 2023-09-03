新生代女星宋祖兒是童星出身，在《寶蓮燈前傳》出演小哪吒，靈動可愛的演技讓許多觀眾印象深刻，成年後外貌神似張柏芝，被網友稱是「小張柏芝」，拍攝陸劇《舌尖上的心跳》時與阮經天傳出戀情，被傳是差16歲的「叔姪戀」，後來阮經天去年2月低調認愛圈外女友，兩人戀情告吹；近日她被實名舉報疑似逃漏稅，另一位新生代22歲女星蔣依依也遭人舉報，引起陸網熱議。

今日陸網上一名網友表示今年2月20日就舉報蔣依依逃漏稅，詳細指出蔣依依2016年到2021年期間將個人收入轉到蔣母名下的蔣依依影視文化工作室，累計金額約1613萬元人民幣（約7千萬元新台幣），且後續分批將這筆金流轉入蔣母名下帳戶，工作室未依照規定繳交個人所得稅，該網友表示2月舉報後，7月就收到稽查局檢查告知書，經調查蔣依依的偷漏稅情況屬實，稅務局已讓工作室補繳個人所得稅及滯納金共計238萬元人民幣（約1千萬元新台幣），雖然原貼已經刪除，但內容仍引起大批網友注意，瞬間成為微博文娛版熱搜第一。

一名網友表示實名舉報蔣依依工作室逃漏稅。（圖／微博）

蔣依依就讀於中央戲劇學院表演系，她家境富裕，從小就開始拍廣告和影視作品，大學曾擔任新生代表，被評為「中戲校花」，且她去年才成為共產黨正式黨員。疑似偷漏稅的消息曝光後，雖然蔣依依方尚未回應，但網友們紛紛表示：「建議把內娛的演員全查一遍」、「這麼小流量的也偷稅漏稅？」、「我感覺大部分演員都有這個風險吧，利用灰色地帶避稅」、「從此以後明星是不是都得對工作人員好點」、「如果是真的就完了」。