台東未達標也放颱風假！ 縣府考量因素曝光 19:102023/09/03 中時 蔡旻妤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台9線賓朗路段的路樹以及電線桿倒。（蔡旻妤攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台東縣政府今天宣布，海葵颱風來襲，全縣雖未達停班停課標準，但由於考量颱風造成各地方災害及道路交通影響，並讓民眾災後復建，即刻宣布明日（4）停止上班、停止上課1日。 打破1472天紀錄！海葵15：40登陸台東東河 再放一天假！ 颱風眼穿越中央山脈 高雄今晚進入暴風圈 海葵痛擊！台東三仙台直播斷線 萬人替「鏡頭君」哭哭 #台東 #颱風 #停班 #停課 #海葵 也許您會感興趣 推薦閱讀 雲林縣跟進停班停課！張麗善：3日下午達停班停課標準 10:342023/09/03 生活 海葵颱風爬山中！氣象局曝「從這裡離開」 專家驚喊4地小心了 18:342023/09/03 生活 海葵鬼轉成「穿心颱」登陸！郭正亮驚爆：大家最怕這事 17:342023/09/03 政治 海葵颱風估今傍晚台東登陸 花蓮山區今慎防超大豪雨 09:062023/09/03 生活 馬祖今晚6時起停班停課 晚間10時將宣布明天停班課情形 17:192023/09/03 生活 影》颱風海葵14級強陣風來襲 綠島民宿2樓屋頂「消失了」 16:022023/09/03 社會 不斷更新》南投仁愛鄉15：00起停班課 13縣市放颱風假 10:182023/09/03 生活 連放2天颱風假！嘉義縣4日停班、停課 18:122023/09/03 生活 影》颱風登陸台東釀狂風暴雨 市區驚現「龍捲風」嚇壞民眾 18:382023/09/03 生活 不斷更新／周一颱風天開工？北北基桃統一宣布了 16:212023/09/03 生活 海葵颱風清晨5時觸陸 11縣市豪、大雨特報 05:312023/09/03 生活 台中有望颱風假？盧秀燕鬆口回應了 14:562023/09/03 生活 海葵狂襲竹縣 尖石玉峰、秀巒即刻停班停課到4日 16:172023/09/03 生活 周一颱風假？6縣市上午風力達標 宜花山區雨勢警戒 16:552023/09/03 生活 海葵下午登陸 周一再放颱風假？氣象局：2地有機會 07:562023/09/03 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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